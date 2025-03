Tudor è arrivato al Jmedical: visite d'idoneità per il nuovo allenatore della Juventus VIDEO

Lunedì 24 marzo 2025. Scatta ufficialmente l'avventura disulla panchina della. Il nuovo tecnico bianconero, scelto come traghettatore dopo l'esonero di, si è presentato in mattinata al Jmedical per sottoporsi alle visite di idoneità, propedeutiche all'inizio della sua nuova avventura.L'allenatore croato guiderà la Juventus per le rimanenti nove partite di campionato e siederà in panchina anche in occasione del Mondiale per Club che scatterà negli Stati Uniti il prossimo 14 giugno.Tudor, infatti, ha firmato un contratto di tre mesi con opzione di rinnovo fino al 2026 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La Juve, dal canto suo, si è però riservata un'opzione per risolvere il contratto del tecnico entro il 30 luglio, tenendosi quindi aperta qualsiasi opzione per l'estate.

Tudor è arrivato al Jmedical VIDEO