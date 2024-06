Juventus Women, chi è Eva Schatzer? La carriera



Juventus Women, dove gioca Eva Schatzer?



Juventus Women, qualche curiosità su Eva Schatzer

Eva dopo soltanto una stagione in prestito fa ritorno in pianta stabile alla Women. Questa è la notizia di giornata in casa bianconera. La giocatrice infatti nella scorsa stagione ha vestito in prestito la maglia della Women collezionando 23 presenze condite da due reti. Numeri non scontati trattandosi della sua prima stagione in Serie A. A tre anni ha iniziato a giocare in giardino con i due fratelli maggiori ed il papà. A cinque anni ha iniziato a giocare a calcio in una squadra maschile, poi due anni dopo il passaggio al nella sua prima squadra femminile. Nel 2020 la chiamata della Juventus Women insieme alla cugina Elisa (proprietà Juventus Women ma attualmente in prestito al Neulenbach). Nella formazione Under 19 della Juventus Women indossava la fascia da capitano, anche nella Nazionale Under 19. Due anni fa la prima convocazione in Nazionale maggiore per il pre raduno verso gli Europei da Milena Bertolini. Chi osserva Eva tutti i giorni ne rimane spesso colpito. Cecilia Salvai ha dichiarato:. È una centrocampista molto e sopratutto molto. Non è la tipica giocatrice che lascia a bocca aperta gli spettatori ma osservandola con attenzione si noterà che è determinante: nei ritmi di gara e nelle scelte di gioco. Eva parla tre lingue: inglese, tedesco ed italiano. Altoatesina di nascita, fino al trasferimento a Torino. Si ispira a Martina Rosucci. In tedesco il suo cognome significa tesoro, quello che la Juventus Women ha deciso di far ritornare a casa. La sua crescita è certamente da ultimare, ma fa progressi a vista d'occhio.