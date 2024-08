La stagione della Juventus Next Gen si è aperta con una sconfitta che, di fatto, ha stoppato sul nascere il percorso dei bianconeri in Coppa Italia di Serie C. La squadra di Paolo Montero è stata infatti sconfitta per 2-1 dalla Giana Erminio, formazione brianzola capace di staccare il pass per il turno successivo. Tra le note liete di marca juventina, ad eccezione del goal del solito bomber Simone Guerra, si segnala la buona prestazione offerta dal giovane Augusto Owusu.

Chi è Augusto Owusu

La carriera

Ruolo

I numeri di Owusu con la Primavera

19 presenze

1 goal

Il contratto di Owusu con la Juventus

Augusto Owusu è un centrocampista italiano, classe 2005, cresciuto e formatosi all'interno del settore giovanile bianconero. Da questa stagione farà parte della rosa della Next Gen e sarà dunque a disposizione di Paolo Montero.Entrato nel vivaio bianconero nel 2012 ha percorso l'intera trafila fino alla formazione Primavera anche se nella stagione 2022/23 è stato parcheggiato in prestito alla Reggiana, formazione con la quale ha giocato nella categoria Under 19. Dopo aver giocato agli ordini di Montero nell'annata 2023/24, il calciatore ha seguito il suo allenatore anche nella nuova avventura alla Next Gen.Owusu è un centrocampista che può agire sia da interno che come schermo davanti alla difesa.Owusu ha firmato di recente un contratto con la Juventus che lo legherà al club bianconero fino al 30 ggiugno del 2027.