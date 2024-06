Chi è Armando Broja



La Carriera di Armando Broja



Al Vitesse e al Southampton



Il ritorno al Chelsea



L'infortunio e il ritorno



La scelta della Nazionale



I numeri in carriera

114 presenze tra i professionisti

23 gol segnati

5 presenze in Champions League

62 presenze in Premier League

8 gol segnati in Premier League

Laha messo gli occhi su, giovane attaccante del, individuato come possibile vice di Dusan Vlahovic. Secondo Tuttosport, il suo futuro dipenderà molto dal recupero dalla rottura del legamento crociato, un infortunio che ha interrotto la sua promettente crescita sotto la guida di Thomas Tuchel. Ora, con il recupero quasi completato, Broja potrebbe rappresentare un rinforzo importante per i bianconeri.Nato il 10 settembre 2001 a Slough, Berkshire, a un'ora di macchina da Londra,. Cresciuto in una famiglia che ha sempre sostenuto la sua carriera, Broja ha raccontato in un'intervista a The Players' Tribune come i suoi genitori, in particolare suo padre, lo abbiano spronato a migliorare costantemente, anche attraverso intensi allenamenti di sprint in collina. È un grande ammiratore di Ronaldo "Il Fenomeno", avendo divorato numerosi video del brasiliano su YouTube.Broja è stato notato dagli osservatori del, ma a 8 anni è passato al, squadra di cui è sempre stato tifoso. Ha fatto il suo debutto in prima squadra con Frank Lampard l'8 marzo 2020, in una vittoria per 4-0 contro l'Everton.Per acquisire esperienza,è stato mandato in prestito alin Olanda, dove ha segnato 11 gol in 34 partite. Successivamente, è stato prestato al, dove ha realizzato 9 reti in 38 partite e ha segnato il primo gol di un giocatore albanese nella storia della Premier League, decidendo il match contro il Leeds nell'ottobre 2021.Rientrato alper la stagione 2022-23,ha trovato spazio sotto la guida die successivamente di Graham Potter. Tuttavia, un grave infortunio al legamento crociato durante un'amichevole contro l'Aston Villa nel dicembre 2022 ha interrotto bruscamente la sua stagione.L'infortunio al crociato ha rappresentato un duro colpo per Broja. Dopo l'operazione, ha passato due settimane a letto, dipendendo dai suoi genitori per le cure. Questo periodo buio ha rafforzato la sua determinazione a tornare più forte di prima. Nel luglio 2023, ha ripreso ad allenarsi e il 23 settembre è tornato in campo nella sconfitta contro l'Aston Villa. Il 2 ottobre, ha segnato nella vittoria contro il Fulham, dimostrando di essere sulla strada giusta per il recupero completo.Nonostante sia nato e cresciuto inha scelto di rappresentarea livello internazionale, onorando le sue origini e il desiderio di diventare un'icona per il suo paese. Ha espresso grande orgoglio nel giocare per la nazionale albanese, sperando di lasciare un segno indelebile nella storia del calcio albanese.