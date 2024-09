Juventus, chi potrebbe essere il prossimo giovane lanciato da Thiago Motta?

Thiago Motta ha coraggio nel lanciare i giovani e questo ormai è stato assodato. Chi sarà il prossimo giovane ad avere una possibilità in prima squadra? Potrebbe essere proprio Arman Durmisi. Attaccante classe 2008 approdato alla Juventus nel mese di luglio insieme al fratello gemello Dajan. Il Koper, club sloveno in cui militavano i due gemelli al momento del loro trasferimento ha parlato di “uno dei più grandi compensi della storia del club” tramite i propri account social. Lasciarsi scappare dei talenti non è certamente mai facile.Arman è classe 2008 come detto, attualmente aggregato alla Primavera di Francesco Magnanelli ma Thiago Motta lo sta già osservando da vicino. Viene definito come uno dei giovani più promettenti in Europa. Non sono giocatori al momento pronti per la formazione Next Gen di Montero ma nemmeno per la prima squadra. Però Thiago osserva e presto il salto potrebbe arrivare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui