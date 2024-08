Nusa-Juventus: la notizia



Tra le incertezze sul futuro die l'assalto a giocatori del calibro di, lanon perde di vista l'importanza di investire sui giovani talenti. In questo contesto, emerge il nome di Antonio Nusa, giovanissimo attaccante del, considerato una delle future stelle del calcio europeo.Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus ha messo nel mirino il diciannovenne norvegese di origini nigeriane per la prossima stagione . La considerazione per Nusa è alta, tanto che il quotidiano scrive: "La voglia dei bianconeri di scommettere su questo astro nascente del calcio norvegese cresce di giorno in giorno. Da tempo gli 007 bianconeri hanno iniziato a seguirlo annotando qualità che ingolosiscono non poco".Sempre Tuttosport ricorda che Nusa è inserito nella lista dei 100 migliori Under 21 d'Europa per il Golden Boy, occupando il posto numero 46.Nato nella Norvegia orientale nell'aprile 2005,ha iniziato la sua carriera nel, una squadra locale. A 13 anni, è passato allo Stabaek, uno dei club più importanti della zona. Dopo aver impressionato nelle giovanili, ha firmato un contratto triennale da professionista nel 2021, a soli 16 anni, dichiarando: "È bellissimo. Dimostra che il club ha grande fiducia in me. Oggi è un grande giorno".Non molto tempo dopo, Nusa è entrato stabilmente in prima squadra, dimostrando il suo talento con un gol spettacolare contro il Bodo/Glimt, segnato dopo una lunga discesa sulla sinistra.Durante la prima stagione con il Club Brugge,, collezionando solo una presenza in campionato quando il club aveva già vinto il titolo. Tuttavia, ha avuto un ruolo significativo in Youth League e, l'anno successivo, in Champions League, dove ha segnato un gol contro il Porto. Con quella rete, è diventato il secondo marcatore più giovane di sempre in Champions League, a 17 anni e 149 giorni, dietro solo ad Ansu Fati del Barcellona.L'arma più potente diè il dribbling. Possiede ritmo e agilità, oltre a una serie di trucchi che lo rendono un incubo per i difensori avversari. È ambidestro, ugualmente a suo agio con entrambi i piedi, il che rende difficile prevedere le sue mosse. Può giocare su entrambe le fasce, accentrarsi o allargarsi per battere l'avversario e calciare in porta, cosa che fa con frequenza.

