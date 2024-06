Chi è Andriy Firman: la carriera

Reduce dal suo primo anno con la formazione Under 19, Andriy Firman si è messo in mostra come uno dei volti nuovi della Primavera della, dopo aver completato la proverbiale trafila all'interno del settore giovanile zebrato.Nato a Leopoli il 1° marzo del 2005, Firman ha sviluppato la prima parte della sua carriera in Italia e la prima squadra con la quale ha avviato il proprio percorso calcistico è stato il. Una piazza nella quale ha saputo mettere in mostra le sue importanti qualità che hanno evidenziato l'interesse da parte delche nell'estate del luglio 2017 l'ha inserito all'interno del proprio vivaio dove vi è rimasto per due stagioni.Il biennio in terra romagnola ha poi preparato il terreno per il suo approdo alla Juventus, divenuto ufficiale nell'agosto del 2019, con il club bianconero capace di battere una folta concorrenza nostrana rappresentata da Atalanta, Parma, Sassuolo e Bologna. Dal suo arrivo a Vinovo, Firman ha percorso tutte le tappe partendo dall'Under 15. Nella stagione 2021/22 ha invece rappresentato l'Under 17 zebrata.Alle porte dell'annata 2022/23, la Juventus ha deciso che lungo il percorso di crescita del talento ucraino sarebbe stata assolutamente formativa un'avventura in prestito e proprio per questo in quell'estate Madama accorda il suo passaggio alla SPAL dove, sempre sotto la regia bianconera, disputa il campionato Primavera 2. Con gli estensi segna al debutto con l'Under 18 e colleziona 24 presenze con la formazione Under 19. A fine anno, per lui, si riaprono le porte di casa, con l'Under 19 bianconera, all'epoca allenata da Montero, che lo accoglie a braccia aperte.Firman, mancino naturale, nasce come calciatore dalle spiccate doti offensive. Per quanto concerne il fronte avanzato, il classe 2005 può agire sia in qualità seconda punta che di esterno d'attacco in caso di tridente. Nel 3-5-2 di Montero è stato spesso schierato anche come quinto di sinistra.Il 14 settembre 2023, Firman ha messo la firma sul primo contratto da professionista che lo legherà alla Juventus. L'ucraino si è legato ai bianconeri fino all'estate del 2025. Di seguito il comunicato della società: "Primo contratto da professionista per Andriy Firman con la Juventus. L'ucraino, classe 2005, firma fino al 30 giugno 2025. In prestito alla SPAL la scorsa stagione, con i ferraresi ha collezionato 24 presenze".