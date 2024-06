Sorpresa agli I-Days, festival di musica internazionale che si svolge a Milano. Sul palco sale il noto rapper 21 Savage con indosso una vecchia maglia della Juventus, con dietro il nome di Alessandro Del Piero. Immagini per nulla banali che hanno fatto il giro del web.









Chi è 21 Savage

21 Savage, nato Shéyaa Bin Abraham-Joseph il 22 ottobre 1992 a Londra, è un rinomato rapper e cantautore americano di origine britannica. Emerso sulla scena musicale nel 2015 con i mixtape "The Slaughter Tape" e "Slaughter King", ha ottenuto successo mainstream con l'album collaborativo "Savage Mode" con Metro Boomin. Conosciuto per il suo stile crudo e realistico, 21 Savage ha rilasciato album di successo come "Issa Album" e "I Am > I Was", che hanno scalato le classifiche. Oltre alla musica, è attivo in iniziative comunitarie e di sensibilizzazione sociale, dimostrando il suo impegno oltre il mondo dell'hip-hop.