Grande spavento per, ex attaccante di Sampdoria e Fiorentina, colpito da un infarto durante una sessione di allenamento con il PSM Rapallo, squadra che milita in Promozione. L'ex bomber, subito soccorso e portato all'ospedale di Lavagna, è stato operato d'urgenza per l'applicazione di uno stent. Nonostante il grande spavento, Flachi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute tramite un post su Instagram, mostrandosi nella sua camera d'ospedale e dichiarando di sentirsi già meglio: "Sto benissimo, sono già in piedi", ha scritto.Il classe 1975 dovrà comunque sottoporsi a un ulteriore intervento nei prossimi giorni, una pulizia coronarica, prima di poter essere dimesso dall'ospedale e riprendere la sua routine. Nel frattempo, la Sampdoria ha voluto esprimere la propria vicinanza a Flachi con un post sui social, pubblicando una sua foto sorridente con la maglia blucerchiata.L'intero mondo del calcio si è stretto attorno a Flachi, dimostrando affetto e supporto per una figura storica del calcio italiano che, nonostante il momento difficile, ha mostrato grande forza e spirito positivo.