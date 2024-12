L’ipotesi di inserire Nicolònell’affare con ilpotrebbe rivelarsi una mossa vantaggiosa per entrambe le parti. Fagioli, infatti, per le sue caratteristiche tecniche e la sua visione di gioco, sarebbe un profilo che farebbe comodo agli azzurri, in particolare per il centrocampo. Il giovane centrocampista della Juventus, però, non sta trovando molto spazio sotto la guida di Thiago Motta. Non solo è rimasto fuori dalla lista dei convocati per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari, ma ha giocato solo una partita da titolare nelle ultime 11 e, in ben 5 occasioni, è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina. Un segno evidente che Motta lo considera ormai l'ultima scelta nel reparto mediano, situazione che non aiuta né il suo morale né la sua carriera.L’esclusione contro il Cagliari, in particolare, è stata una delle più dure da digerire per Fagioli, che si trova ormai a fare i conti con un ruolo marginale all'interno della Juventus. La situazione non sembra migliorare e, sebbene la Juventus non voglia svenderlo, il club bianconero ha fissato una valutazione di 25 milioni di euro per il centrocampista, cifra che potrebbe attirare l’attenzione di diversi club, tra cui il Napoli. Se dovesse arrivare un’offerta congrua, la Juventus potrebbe considerare seriamente la cessione di Fagioli, dando così l’opportunità al giocatore di rilanciarsi altrove, magari in un contesto che gli permetta di esprimersi meglio.