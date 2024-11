Come e dove si allena Arthur

, unico giocatore dellarimasto senza una nuova squadra al termine del mercato estivo, sta attraversando un periodo difficile. Durante l’ultima sessione di trasferimenti, il centrocampista brasiliano sembrava vicino a un accordo con il Napoli, ma le trattative non sono mai decollate, lasciandolo fuori rosa. Attualmente, Arthur continua ad allenarsi a Torino, aspettando la riapertura del mercato di gennaio, con la speranza di trovare un club che gli dia la possibilità di tornare a giocare con regolarità.



Arthur prosegue il suo allenamento alla Continassa, ma in orari differenti rispetto alla prima squadra allenata da Thiago Motta. Si allena da solo, assistito da un preparatore della Juventus, seguendo un programma quotidiano che include una giornata di riposo alla settimana. Questo allenamento individuale gli consente di mantenere la condizione fisica in attesa di nuove opportunità.



Quanto guadagna Arthur alla Juventus



Uno degli ostacoli principali al trasferimento di Arthur è il suo ingaggio elevato. Il centrocampista percepisce uno stipendio netto di 5 milioni di euro a stagione, che, considerando anche tasse e contributi, comporta un costo lordo per la Juventus di 5,55 milioni di euro. Questa cifra rappresenta una sfida per il club, impegnato a ridurre i costi e ottimizzare le risorse finanziarie, e rende difficile trovare acquirenti disposti a farsi carico di tale ingaggio, specialmente in un trasferimento definitivo.



Il contratto di Arthur con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026, un impegno a lungo termine che aumenta la necessità per il club di trovare una soluzione per la sua situazione attuale.



Le parole dell’agente



Federico Pastorello, agente di Arthur, ha recentemente commentato la situazione del suo assistito, esprimendo rammarico per la mancanza di opportunità in campo: "È un peccato non vedere in campo un calciatore di qualità come lui, ma accettiamo e rispettiamo la decisione del club bianconero. Dobbiamo trovare una soluzione, e a gennaio lavoreremo per una nuova sistemazione." Pastorello ha anche accennato a un possibile interesse da parte del Marsiglia, sottolineando come le caratteristiche di Arthur potrebbero essere apprezzate da un allenatore come Roberto De Zerbi.