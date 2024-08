Che cos'è Juventus Creator Lab?

Dove si trova Juventus Creator Lab?

Quando è stato inaugurato lo Juventus Creator Lab?

Juventus Creator Lab: la struttura

Game on! Uno spazio dedicato ai momenti di pausa, dotato di televisore, una console ed un’area snack-bar. L’art design della sala, firmata da Truly Design, riprende le caratteristiche del JCL quale incubatore di creatività.

Uno spazio dedicato ai momenti di pausa, dotato di televisore, una console ed un’area snack-bar. L’art design della sala, firmata da Truly Design, riprende le caratteristiche del JCL quale incubatore di creatività. Small Talk. Innovativo studio streaming, equipaggiato con attrezzature top di gamma, gaming PC, console, neon, e attrezzature da gaming Juventus.

Innovativo studio streaming, equipaggiato con attrezzature top di gamma, gaming PC, console, neon, e attrezzature da gaming Juventus. The Drip. Dove giocatori, creator e ospiti possono vestirsi e prepararsi per gli shooting.

Dove giocatori, creator e ospiti possono vestirsi e prepararsi per gli shooting. Silver Screen. Backdrops e green screen per shooting diversificati.

Backdrops e green screen per shooting diversificati. B-Roll. La stanza pensata per le interviste o per i contenuti “short”.

La stanza pensata per le interviste o per i contenuti “short”. The Frame. Area destinata alla fotografia professionale.

In occasione del test in famiglia in programma il 6 agosto 2024 all'Allianz Stadium di Torino, lascenderà in campo affrontando laguidata da. Sulle maglie da gioco della squadra di- in attesa che venga annunciato il main sponsor - sarà stampato il logo delloCome spiega la Juventus attraverso il suo sito ufficiale: "Juventus Creator Lab è il laboratorio in cui nascono i prodotti digitali di Juventus: ispirato dalle creator house e dai gaming studio americani, per creare contenuti destinati a una fanbase globale con un nuovo approccio alla creatività e ai contenuti che ogni giorno alimentano i media bianconeri.Juventus Creator Lab nasce per aumentare l’accesso e la vicinanza al mondo della Juventus, dalla Prima Squadra femminile e maschile, al progetto Next Gen, e ancora alle Legends, al team di eSport e all’innovativa serie animata Team Jay, dedicata ai bambini.I progetti di Juventus Creator Lab abbracceranno tutto il mondo bianconero, dedicandosi a fanbase diverse e diversificate coinvolgendo tutto l'ecosistema Juventus. Dalle storie dei giocatori della prima squadra a quelle delle Juventus Women e dei ragazzi della Next Gen, passando dai campioni che hanno scritto pagine leggendarie dell'epopea juventina. Senza dimenticarsi di Team Jay, con focus dedicato ai più giovani".Lo Juventus Creator Lab si trova all'interno dello Juventus Training Center della Continassa, quartiere generale bianconero.Gli studi dello Juventus Creator Lab sono stati inaugurati l'8 maggio 2024."Uno spazio multifunzionale, su due livelli, nel cuore delle strutture della Juventus a Torino - scrive la Juventus usl suo sito ufficiale - Al piano superiore si trovano gli uffici di editing, produzione e ufficio stampa, mentre il piano terra è composto da diversi studios: