Juventus, quanti punti servono per qualificarsi ai playoff di Champions League

Si sono giocate le prime partite del quinto turno dsi avvicina la fine della prima fase a girone unico. La Juventus, che giocherà contro l'Aston Villa, è a quota sette punti dopo quattro partite. Quanti punti mancano alla squadra diper qualificarsi ai playoff?La quota punti per entrare con sicurezza tra le prime 24 e assicurarsi un posto ai sedicesimi di Champions League si è alzata visti i pochissimi pareggi. Per essere sicuri di qualificarsi ai playoff ora dovrebbero essere sufficienti 11 punti. Alla Juventus mancherebbero quindi 4 punti da fare nelle prossime quattro gare. Ovviamente non è escluso che ne possano bastare meno, tra i 9 e i 10.