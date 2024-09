Un eccezionale Ipswich Town ha fermato l'Aston Villa - sfidante della Juventus in Champions League -, in Premier League, bloccando la squadra di Unai Emery sul 2-2 e impedendole di raggiungere il Liverpool in vetta alla classifica. L'Aston Villa, reduce da tre vittorie consecutive, non è riuscita a proseguire la sua striscia positiva. L'Ipswich ha aperto le marcature all'8° minuto con Delap, ma l'Aston Villa ha risposto con Rogers al 15° e ha trovato il vantaggio al 32° grazie a Watkins. Tuttavia, Delap ha segnato nuovamente al 72°, fissando il risultato finale. L'Aston Villa sale a 13 punti, mentre l'Ipswich raggiunge quota 4.