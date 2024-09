Juventus, gli incassi della Champions

La nuovaè appena iniziata, ma laè già impegnata nell'effettuare i primi pagamenti ai club partecipanti. Lo scrive Calcio & Finanza, spiegando che la Federcalcio europea verserà nelle casse delle società un totale di oltre 1,3 miliardi di euro, con le italiane che metteranno a bilancio poco meno di 180 milioni di euro complessivi.Partendo dal bonus partecipazione, la Juventus e gli altri club del nostro Paese riceveranno ciascuno 17,87 milioni di euro in questa prima fase (il saldo di questa quota arriverà alla fine). Per quanto riguarda invece il pilastro “value”, la Vecchia Signora è seconda tra le italiane con poco meno di 23 milioni di euro, subito dopo l'Inter a cui ne spettano 23,5. In totale, i bianconeri incasseranno 40 milioni, contro i 41 dei nerazzurri; segue l’Atalanta, che mette a bilancio oltre 37 milioni di euro, mentre il Milan si ferma quasi a 34 milioni di euro e il Bologna è fanalino di coda con 26 milioni.