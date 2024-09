Sarà ala prima trasferta stagionale dellain, dopo l'esordio casalingo di martedì prossimo contro il PSV Eindhoven. La squadra tedesca, come si legge sul sito ufficiale del club bianconero, ha iniziato la stagione 2024/25 nel segno dei successi: due partite e due vittorie in Bundesliga, a conferma del fatto che la prima fascia riservata alla squadra allenata da Marco Rose non è affatto casuale. Un avversario complicato da affrontare, dunque, nella prima trasferta europea bianconera, uno dei tanti crocevia della lunga stagione che attende la Juventus.