Champions, Italiano 'punge' la Juventus? 'Qualcuno dovrà ringraziarci'

Le parole di Italiano sulla classifica di Champions

Ieri sera, mentre la pareggiava in Belgio contro il Brugge , ilconquistava una storica vittoria in, battendo in casa ilper 2 a 1, in rimonta. Un risultato che non è bastato ai rossoblù per evitare l'eliminazione dal torneo, ma che in compenso è stato accolto con favore in ottica classifica… dalla squadra di Thiago Motta, che così è rimasta appaiata ai tedeschi a quota 12 punti.ne ha parlato così ai microfoni di Sky: "In tante circostanze servirebbero più malizia e furbizia nei minuti finali, ma attraverso gli errori si cresce. La squadra ha un'età media bassissima e crescerà sfruttando queste mancanze. Vado al campo ogni giorno per lavorare e vedere cosa si può aggiungere, migliorandoci quotidianamente possiamo arrivare a dire la nostra. C'è un po' di gente che dovrà ringraziare il Bologna per la prestazione di oggi".