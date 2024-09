Il Mondiale per club naviga ancora in acque incerte. Non è ancora stato trovato un accordo per i diritti televisivi e le tante proteste da parte degli stessi giocatori sulle troppe partite stanno facendo il resto. In questo clima di grande incertezza però la competizione va ancora avanti, c'è l'intenzione di portarla avanti. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, il sorteggio valido per la fase a girone del nuovo torneo si svolgerà nel periodo di dicembre. Rimangono da confermare solo due delle 32 partecipanti: una proveniente dall’America del Sud e una dalla nazione ospitante.