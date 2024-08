La percentuale di rivendita pro AZ

La redazione di Calcio&Finanza ha analizzato come andrebbe ad impattare sui conti della Juventus l'eventuale ingaggio di Teun Koopmeiners dall'Atalanta. Il centrocampista olandese è sempre più vicino ai bianconeri, i quali hanno presentato una proposta da 52 milioni di euro più 7 di bonus al club bergamasco, dal quale ora si attende il via libero definitivo.Nell’accordo stipulato dall’Atalanta - come analizza Calcio&Finanza - con l’AZ Alkmaar è presente una clausola che garantisce agli olandesi una percentuale sulla rivendita oltre una certa cifra. Con un incasso superiore ai 14 milioni di euro, gli orobici dovranno retrocedere al club olandese il 10% dell’eccedenza (la differenza tra i 14 milioni e la cifra effettivamente incassata).Qualora ad esempio l’operazione si dovesse chiudere sulla base di 52 milioni di euro, l’Atalanta dovrebbe quindi versare 3,8 milioni di euro all’AZ Alkmaar (il 10% di 38 milioni, che sono la differenza tra i 52 incassati e i 14 oltre cui si calcola la rivendita) e calcolare quindi la plusvalenza partendo da 48,2 milioni di euro, per arrivare a una plusvalenza di 42 milioni (il valore netto di Koopmeiners a bilancio è pari a 6,2 milioni circa).Il calciatore olandese dovrebbe firmare un accordo fino al 30 giugno 2029, la cifra a bilancio per il club bianconero dovrebbe essere pari a 10,4 milioni di euro.Per quanto riguarda lo stipendio, Koopmeiners avrebbe raggiunto un’intesa da 4,5 milioni di euro netti con la Juventus. Lo stipendio – considerando che l’olandese gode degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita – si traduce in 5,9 milioni di euro lordi. Considerando il salario e la quota ammortamento, se le cifre fossero confermate, Koopmeiners costerà 16,3 milioni di euro alla Juventus nella sua prima stagione in bianconero. Questo è il calcolo stimato da Calcio&Finanza.





