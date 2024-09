Stipendi Juve, gli ingaggi

Dusan Vlahovic – 12 milioni netti (22,2 lordi)

Douglas Luiz – 5 milioni netti (9,25 lordi)

Gleison Bremer – 5 milioni netti (9,25 lordi)

Arthur – 5 milioni netti (6,55 lordi)

Teun Koopmeiners – 4,5 milioni netti (5,9 lordi)

Danilo – 4 milioni netti (5,24 lordi)

Nico Gonzalez – 3,6 milioni netti (4,72 lordi)

Arkadiusz Milik – 3,5 milioni netti (5,18 lordi)

Manuel Locatelli – 3 milioni netti (5,55 lordi)

Weston McKennie – 2,5 milioni netti (3,28 lordi)

Filip Kostic – 2,5 milioni netti (3,28 lordi)

Andrea Cambiaso – 2,4 milioni netti (4,4 lordi)

Pierre Kalulu – 2,4 milioni netti (3,14 lordi)

Khephren Thuram – 2 milioni netti (3,7 lordi)

Michele Di Gregorio – 2 milioni netti (3,7 lordi)

Timothy Weah – 2 milioni netti (2,62 lordi)

Kenan Yildiz – 1,5 milioni netti (2,78 lordi)

Mattia Perin – 1,5 milioni netti (2,78 lordi)

Nicolò Fagioli – 1,5 milioni netti (2,78 lordi)

Federico Gatti – 1,4 milioni netti (2,59 lordi)

Juan Cabal – 1,2 milioni netti (2,22 lordi)

Carlo Pinsoglio – 300mila euro netti (555mila euro lordi)

Nicolò Savona – 200mila netti (370mila euro lordi)

Samuel Mbangula – 100mila netti (185mila euro lordi)

Paul Pogba – 33mila netti (43mila euro lordi)

Francisco Conceição – 0 euro (lo stipendio è pagato dal Porto e compreso nel costo del prestito)

TOTALE – 69,13 milioni netti (111,68 lordi)

Contratti Juve, le scadenze

Danilo – 2025

Mattia Perin – 2025

Carlo Pinsoglio – 2025

Pierre Kalulu – 2025

Nico Gonzalez – 2025

Francisco Conceição – 2025

Dusan Vlahovic – 2026

Arkadiusz Milik – 2026

Filip Kostic – 2026

Arthur – 2026

Paul Pogba – 2026

Weston McKennie – 2026

Samuel Mbangula – 2026

Manuel Locatelli – 2028

Timothy Weah – 2028

Federico Gatti – 2028

Nicolò Fagioli – 2028

Douglas Luiz – 2029

Gleison Bremer – 2029

Michele Di Gregorio – 2029

Andrea Cambiaso – 2029

Khephren Thuram – 2029

Juan Cabal – 2029

Kenan Yildiz – 2029

Teun Koopmeiners – 2029

Nicolò Savona – 2029

La rivoluzione tanto attesa è finalmente arrivata in casa Juventus . Il club bianconero ha scelto di voltare pagina, separandosi dal tecnico Massimilianoe rinunciando a giocatori con ingaggi pesanti, tra cui spiccano. Questi addii segnano un nuovo inizio per la Juventus, che ha deciso di puntare sucome nuovo allenatore e su giovani talenti pronti a esplodere. La stagione 2024/25 si apre così con un rinnovato entusiasmo e ambizioni diverse, con una rosa che si prepara a confrontarsi con le sfide del futuro.Tra le novità, non solo cambiamenti tattici e di filosofia, ma anche una revisione dei salari e dei contratti. Ecco quindi che emergono i nuovi stipendi annui, lordi, e le relative scadenze dei contratti dei giocatori della Juventus, a testimonianza di un progetto che guarda al futuro con grande attenzione e consapevolezza finanziaria. I dati di seguito riportati sono stati elaborati e condivisi da Calcio e Finanza.