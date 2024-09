Savona, il retroscena di mercato: ecco chi lo voleva

Una delle sorprese in casache si è conquistato non solo un posto in prima squadra ma anche in campo. Due partite da titolare su tre in questo inizio di stagione. Il classe 2004 ha anche esordito con l'Italia Under 21. La Juventus ha deciso in estate di puntare su di lui e non lasciarlo partire in prestito. Eppure c'era chi lo voleva come ha raccontato Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone.Juventus e Frosinone già nella passata stagione avevano portato a termine delle trattative, ovvero il passaggio di Barrenechea, Kaio Jorge e Soulé. Quest'estate invece è stato Pecorino a passare dalla Next Gen al Frosinone. Angelozzi però avrebbe voluto anche: "Con la Juve ho un ottimo rapporto: volevo Savona, ma sta giocando titolare lì. Avevamo selezionato giocatori che giocano in A."Tra gli obiettivi del Frosinone c'era anche Luis Hasa, che alla fine si è trasferito al Lecce: "Intanto, uno lo abbiamo acquistato ed è Pecorino. Se c'è un rimpianto per questo mancato affare? Non c'è l'ho mai un rimpianto, se uno non può arrivare, amen".