Secondo MediaScore, rilevazione di Comin & Partners e Volocom, laè stata la squadra più discussa sui social durante la quarta giornata di Serie A, con 42.700 menzioni. Questo risultato è legato principalmente al pareggio contro l'Empoli e all'imminente debutto in Champions League contro il PSV. I bianconeri, con due vittorie e un pareggio all'attivo, sono al centro dell'attenzione anche per il ritorno di Giorgio Chiellini come dirigente, responsabile dei rapporti istituzionali. L'indagine, realizzata in collaborazione con Calcio e Finanza, classifica le citazioni online dei 20 club della Serie A.