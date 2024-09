Juventus, tutti i giocatori ceduti da Giuntoli: manca solo Arthur

Siamo all'otto settembre, il mercato in entrata è chiuso da ormai più di una settimana eppure il lavoro dinon è ancora terminato. Ci siamo quasi però ora perché con la cessione di, che nelle prossime ore viaggerà in Turchia, dove lo attende il, manca davvero poco per completare tutte le partenze che la dirigenza bianconera aveva preventivato.Erano rimasti tre gli "esuberi" da piazzare: poi c'è stato il trasferimento di Djalò al Porto e ora quello di Kostic.per poter chiudere definitivamente il mercato della sessione estiva 2024. "Liberarsi" di tutti i giocatori fuori dal progetto sembrava una missione molto complicata per non dire improbabile ma il traguardo è ad un passo. Nei prossimi giorni, fino almeno al 13 settembre, quando chiuderà il mercato in Turchia, la Juve proseguirà la ricerca di una squadra per Arthur.