Moiseè sempre più vicino a lasciare la Juventus. L'exha un contratto in scadenza con il club nel 2025 e non rientra nei piani del club. Già a gennaio 2024 era vicinissimo alla cessione all', ma poi la trattativa saltò all'ultimo. La Fiorentina sta trattando il giocatore. Secondo quanto riferito da Calcio&Finanza, la cessione del giocatore porterebbe un impatto positivo sia sul bilancio 23/24, sia su quello della prossima stagione 24/25.liberando così spazio a livello di conto economico per poter intervenire sul mercato con nuovi acquisti.