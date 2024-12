C’era una volta il Fort Stadium, il simbolo dell’invincibilità della Juventus in casa sua. Un tempo, era davvero raro vedere gli avversari espugnare l’Allianz Stadium, un fortino temuto da tutti. Da quando è stato inaugurato nel settembre del 2011, stagione che segnò l’inizio del ciclo dei 9 scudetti consecutivi, lo stadio bianconero è sempre stato un valore aggiunto per la squadra, un vantaggio che contribuiva al dominio in Italia. Le statistiche parlano chiaro: una media di 2,3 punti a partita e 1,9 gol segnati a match.Tuttavia, qualcosa è cambiato.La Juventus ha disputato 12 partite in casa tra campionato e Champions League, ma i numeri sono drasticamente peggiorati. Con 5 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta contro lo Stoccarda, la media punti è scesa a 1,75 e quella delle reti segnate a 1,5 per partita. L'Allianz non è più una fortezza e la Juventus dovrà lavorare duramente per risolvere questo problema e ritrovare la solidità che la caratterizzava in casa.