Rabiot, Koopmeiners e Douglas Luiz: è possibile?



I giocatori da cui ripartire

Sarà un centrocampo ad altezza sogni. E non è un aspetto banale, e non lo è mai stato. Lasta lavorando per regalarsi tutto, non solo pezzi di un puzzle da ricomporre. E vuol dire: dopo l'affare Douglas Luiz - qui trovate le ultime notizie -, ci sarà comunque l'affondo su. E in tutto questo grande, grandissima, spasmodica attesa per capire cosa sarà di Adrien Rabiot., insomma, ha ragionato e sta ragionando di priorità. Al primo posto ha messo l'abbattimento del monte ingaggi e tutto va in quella direzione (vedi Szczesny, e prima Alex Sandro); adesso è tempo di alzare l'asticella del gioco e della qualità della squadra, ché da solonon basta.Mettere insieme tutte le idee e il rinnovo diè il sogno proibito. Come tutti i sogni, c'è una parte di realtà che scatena la fantasia. Dopo Douglas Luiz, in ordine gerarchico ci sarà la decisione di Rabiot, che si è preso ancora qualche giorno per riflettere sulla proposta. Alta, quella della Juve, ma non l'unica. Poi toccherà a, sperando di abbattere il muro di milioni richiesto dall'Atalanta.Lacoltiva comunque una super speranza. Ossia: che il giocatore indichi quella bianconera come la strada del suo futuro, aiutando il club a trovare maggiore forza in una trattativa che sembra più di un braccio di ferro.Tre nomi "nuovi", o quasi, per tre nomi da rischiarare già presenti e potenzialmente subito a disposizione di Thiago Motta. Il primo è Manuel Locatelli, che farà certamente parte del pacchetto di mediani della prossima Juve; ci sarà naturalmente, pronto a riprendersi minutaggio e un posto al sole dopo l'occasione agli Europei.Non è detto (affatto) che sia Nicolussi Caviglia che Fabio Miretti possano effettivamente partire. Con l'addio ormai certo di Weston Mckennie, uno dei due potrebbe restare come parte della rosa, coltivando speranze di minutaggio. Servirà del resto una super rosa da 30 elementi, per 5 competizioni e tanto da sudare. In bocca al lupo.