Centrale e terzino: Kelly per la Juve, di chi può prendere il posto

Un nome che intriga sempre di piùè quello di Lloyd, difensore mancino del. La sua versatilità, che gli consente di ricoprire sia il ruolo di centrale sia quello di terzino sinistro, lo rende un profilo ideale per la, soprattutto in un momento in cui deve far fronte agli infortuni di lungo corso di Bremer e Cabal.Kelly, dotato di fisico imponente e una discreta esperienza, è stato messo sul mercato dal Newcastle, che punta a cederlo a titolo definitivo. La Juventus, però, sta lavorando per ottenere il giocatore con una formula diversa: un prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma a cifre inferiori rispetto ai 30 milioni richiesti dal club inglese.

Cristiano Giuntoli conosce bene il profilo del 26enne, avendolo seguito già durante la sua esperienza al Napoli, e sarebbe pronto a imbastire una trattativa con gli inglesi. Kelly, pur essendo un giocatore extra UE, potrebbe essere tesserato dalla Juventus grazie alla possibilità regolamentare di acquistare un calciatore britannico oltre ai due extracomunitari consentiti.