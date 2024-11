è atteso da titolare anche nel derby, continuando la striscia di partite consecutive dal primo minuto. Un po' per scelta un po' perché obbligato a fare così, visto che non ha vere alternative all'attaccante serbo. Ma secondo il Corriere dello Sport, c'è uno scenario che potrebbe accadere nelle prossime settimane in casaMotta infatti potrebbe usare un accorgimento già utilizzato dall'allenatore dell'Atalanta, Gasperini nel corso degli anni, "quando non aveva né Muriel né Zapata: due punte di movimento, come potrebbero essere Yildiz e Conceiçao, con Koopmeiners da trequartista che si butta negli spazi. Può essere una soluzione tampone quando Vlahovic sarà obbligato - prima o poi - a tirare il fiato per una partita intera".