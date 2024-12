Skriniar-Juventus: il difensore torna di moda

Lavori in corso in casaper il difensore da prendere a gennaio. I nomi più caldi rimangono quelli dianche se il Corriere dello Sport non esclude Milan, di cui, riferisce il quotidiano, si è discusso anche in una recente riunione di mercato.Il suo nome è tornato d’attualità in occasione di una riunione dei giorni scorsi in cui il focus era su Tonali e sulle strategie del club di Torino, si legge sul quotidiano. Skriniar, fuori dai piani del Psg, tornerebbe volentieri in Italia, ma va superato l’ostacolo dell’ingaggio e quello rappresentato dal Galatasaray, che cerca un difensore esperto per la finestra invernale.