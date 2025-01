CdS - Juventus, il piano per Renato Veiga: formula e cifre, i dettagli

Getty Images

Renato Veiga-Juventus: formula e cifre

Lasta lavorando concretamente per arrivare a, difensore classe 2003 del Chelsea. Il club bianconero è in contatto con il Chelsea per provare a raggiungere un accordo.Come riferisce il Corriere dello Sport, la Juve ha intenzione di impostare un affare in prestito con diritto di riscatto da valutare al termine della stagione. Il prezzo si aggira sui 20 milioni di euro, occhio però alla concorrenza delche potrebbe anche decidere di rilanciare. Dialoghi in corso per trovare la formula giusta e l'intesa anche sulle cifre.