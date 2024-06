Juventus, a quanto può essere ceduto Kean?

Tra i giocatori in uscita per la Juventus c'è Moise Kean; l'attaccante italiano già nella sessione invernale di mercato era stato ad un passo dal trasferimento all'Atletico Madrid. Il club bianconero cercherà una soluzione per venderlo.Ma quanto chiede la Juve per lasciar partire il giocatore? Come riporta il Corriere dello Sport, la Juve chiede almeno 10 milioni di euro, ovvero la quota di ammortamento a bilancio. Ogni offerta superiore a quella cifra sarebbe una plusvalenza e verrebbe considerata una ghiotta opportunità. Il prezzo è stato fatto, adesso il club aspetta possibili sviluppi.