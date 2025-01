Juventus-Hancko: le ultime

In cima alla lista delle preferenze per la difesa la Juve aveva e ha tutt'ora. La trattativa però si era fermata per la posizione del Feyenoord. Con le difficoltà ad arrivare a Araujo però, i bianconeri vorrebbero fare un nuovo tentativo per il difensore.Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione su Hancko: "Due gli ostacoli: il Feyenoord venderebbe il suo colosso difensivo a gennaio (e non a giugno) solamente a fronte di un’offerta ritenuta irrinunciabile. Hancko, manco a dirlo, a Torino verrebbe di corsa: in Italia ha già giocato (5 gare con la Fiorentina nel 2018-19), ma nel frattempo è cresciuto e ha acquisito una notevole esperienza internazionale".