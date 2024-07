Futuro Federico Chiesa, quando darà la risposta alla Roma

Federico Chiesa vuole decidere il proprio futuro dopo il matrimonio del 20 luglio che, casualità, è la stessa data delle nozze tra Dybala e Oriana Sabatini. In questo momento, scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante della Juventus sta smaltendo la delusione dell’Europeo e al tempo stesso sta concentrando tutte le sue energie sui preparativi della cerimonia, pur consapevole che l’offerta della Roma è sul tavolo, che il suo agente Ramadani parla quotidianamente con Ghisolfi e che sul suo telefono appaiono a turno messaggi e telefonate di De Rossi, Dybala, Mancini, Pellegrini e Cristante.Il club, si legge sul quotidiano, ha capito che al giocatore serviranno un paio di settimane prima di dare una risposta definitiva, ma Ramadani è al lavoro e sarà nella Capitale anche la prossima settimana per continuare a parlare con la dirigenza giallorossa quantomeno per cercare di trovare un’intesa di massima sull’ingaggio. Della serie: intanto ci accordiamo, poi Federico dirà la sua una volta per tutte sulla destinazione