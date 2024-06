Di Gregorio-Juventus, tutti i dettagli dell'operazione

un'operazione portata avanti e ormai alle battute finali. Come riferisce il Corriere dello Sport, sta arrivando il tempo delle firme e la prossima settimana è attesa l’accelerata finale: in agenda infatti andrà un appuntamento tra i club per definire l’affare già abbondantemente impostato. Il direttore tecnico della Juve, Giuntoli, incontrerà l’amministratore del Monza, Galliani per mettere tutto nero su bianco.L’investimento dei bianconeri per Di Gregorio sarà di 20 milioni, verosimilmente 18 di base fissa più 2 di bonus; il contratto di cinque anni, con uno stipendio di 2,5-3 milioni a stagione. La formula sarà il prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati (facili) obiettivi sportivi, del giocatore e di squadra. Sarà l’inizio di una nuova era: Di Gregorio è stato fortemente sponsorizzato da Motta, che ne apprezza la capacità nel gioco con i piedi, oltre quelle nel core business tra i pali.