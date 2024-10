In casa, all'indomani del rocambolesco pareggio contro la Juventus, si è svolto ilche ha preceduto l'Assemblea degli Azionisti. Stando a quanto illustrato da, gli obiettivi del club per il 2024/2025 saranno competere ai massimi livelli in Italia ed Europa, risanare le finanze, lavorare sul progetto del nuovo stadio e potenziare le strutture di allenamento."Cercheremo di accentuare l'inserimento dei giovani, serve pazienza anche del pubblico", ha aggiunto il presidente nerazzurro, sostenendo che l'Inter sta inoltre analizzando se dalla stagione 2025/26 potrà avere una squadra Under 23. Marotta ha poi fatto un accenno al: "Noi siamo la parte lesa e senza strumenti per tutelarci contro cose che non c'entrano nulla con il calcio. Lo stadio nuovo aiuterà a rafforzare il rapporto sano con il tifo e con la nostra identità".