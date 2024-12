Cavese-Juventus: la diretta testuale



Le formazioni ufficiali

Pomeriggio di campionato per la, che scende in campo in casa della. Segui la diretta testuale su IlBiancoNero.com.57' - Grande punizione di Pezzella dai 25 metri. Daffara deve distendersi per evitare il pari.53' - La Juventus sfiora il pari con Semedo. L'attaccante, molto defilato, calcia sul secondo palo e la palla sfiora la porta.49' - Colpo di testa da angolo, è Diop a svettare: para Daffara.48' - Risposta immediata della Cavese, che prova a mettere in difficoltà i bianconeri. Percussione sulla destra che viene ribattuta dalla Juve sui piedi di Barone. Il tiro finale è deviato da Citi.46' -Ancora Guerra, al terzo gol in stabione. Palla dentro di Faticanti, Guerra stoppa e supera Peretti, quindi calcia sul secondo palo all'altezza del dischetto. 1-0 per i bianconeri.31' - Chance per i bianconeri, con il colpo di testa di Semedo sul cross di Mulazzi. I bianconeri crescono.27' - Ancora Salvatore Pezzella, ancora da fuori. Palla a lato.18' - Ci prova ancora la Cavese: Pezzella calcia da fuori, Daffara blocca.7' - Primo pericolo, firmato Cavese. Pezzella sfiora la rete di testa da calcio di punizione.1' - Calcio d'inizio. I bianconeri giocano in maglia gialla, è blu quella della CaveseBoffelli; Loreto , Peretti, Saio, Rizzo; Barone, Pezzella, Vitale; Diarrassouba, Diop, Sorrentino. A disp: Lamberti, Di Somma, Barba, Konate, Fella, Maffei, Marranzino, Fornito, Vigliotti, Marchisano, Quattrocchi, Tropea, Badje. Allenatore: Vincenzo Maiuri.: Daffara; Mulazzi, Citi, Scaglia, Puczka; Macca, Faticanti; Comenencia, Guerra, Cudrig; Semedo. A disp: Radu, Cat Berro, Afena Gyan, Amaradio, Ledonne, Palumbo, Gil Puche, Turco, Di Biase, Peeters, Papadopoulos. Allenatore: Massimo Brambilla.