Lavince in trasferta con laOra sono due, i successi consecutivi. Ecco leUna grande parata nel suo duello con Pezzella, ma è su Sorrentino che si fa decisivo.Buona corsa, buone idee. E la Juve sfonda a destra.- Partita semplicemente devastante: alza il livello di tutti, e non sbaglia nei momenti concitati.In chiusura, nelle letture e nei contrasti: perfetto.- Limitato un po' nelle giocate, ma è una buona prova.Con lui, il centrocampo della Juve ha tutt'altro dinamismo. E fa bene pure chi è al suo fianco.Bellissima imbucata per il gol di Guerra. Sta sempre nel posto giusto.A tratti è sembrato indeciso, alle volte invece è libero di volare. Può fare di più.Torna Brambilla e sembra un altro. La rete è bella, la partita è fondamentale.Corsa, temperamento e sacrificio. Chi l'avrebbe detto.Quell'occasione lì, defilato sulla destra, resta il suo highlight. Bene, non benissimo.Di un'altra categoria, almeno nello sprint. Poi si divora quel gol davanti alla porta…La Juve è decisamente una roba diversa, le sensazioni dopo l'ultima vittoria si sono confermate tutte. A sorprendere è soprattutto la tenuta mentale.