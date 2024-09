Franco Causio ha parlato in esclusiva a Tuttosport per presentare Juventus-Napoli. Di seguito le sue parole:"Una Juventus con presupposti molto interessanti. Ma la squadra ha cambiato tanto, in campo e in panchina: prima di un mese non vedremo la vera Juventus di Thiago Motta"."Il lavoro svolto sugli esterni da lui e da Yildiz, contro il Psv, è stato decisivo: puntare l’uomo e creare la superiorità, nel calcio di oggi, assume un valore cruciale. Ma già di fronte al Napoli sarà tutto diverso. In Europa le squadre giocano e fanno giocare, in campionato è più difficile trovare spazi. Gli esterni contro Conte dovranno fare qualcosa in più anche rispetto alla sfida con il PSV"."Il Napoli ha una mediana eccezionale: penso a giocatori come Lobotka o Anguissa. Thiago Motta dovrà estrarre un altro coniglio dal cilindro, come appena fatto con McKennie, per rispondere al meglio"."Soprattutto nelle soluzioni offensive, Ho la sensazione che Vlahovic dovrebbe restare più tranquillo, mi pare troppo frenetico"."Forse il Napoli: un giocatore fondamentale come Lukaku è arrivato da poco, ma conosce già benissimo siano le richieste di Conte"."Siamo entrambi leccesi ed entrambi siamo entrati nella storia della Juventus: va accolto bene, perché merita rispetto e ha grandi meriti nei risultati raccolti in passato".