Le parole di Francoa Il Mattino:"L'Inter mi sembra la squadra più attrezzata, anche dal punto di vista degli uomini e dei ricambi. Ha una rosa profonda e il centrocampo è quello che mi ha impressionato più di tutte le pretendenti al titolo. Conte ti entra nel cervello e ti ripete le cose fino alla nausea se la domenica non vede in campo quello che è stato provato in allenamento. Basta vedere l'effetto sul Napoli: ha perso solo prima e poi è stato un rullo compressore. La Juventus la vedo ancora in una fase embrionale: ogni settimana Thiago Motta cambia la formazione e questo certamente non aiuta per crescere tutti insieme. Al contrario dell’Inter dove invece vedo che il collettivo è molto forte".