Le parole di Francoa Tuttosport:- Conceiçao mi piace tantissimo e sta facendo grandi cose. Mi auguro continui così perché ha tutto per essere un top player. La Juve con Chico ha fatto un grande colpo. Per rendimento è il migliore tra gli acquisti estivi. Non era un nome rinomato, perciò vanno dati i giusti meriti a Giuntoli: ci ha visto lungo. È impressionante quando ti punta palla al piede: salta sempre l’avversario ed è tra i pochi in circolazione che sa dribblare, creando superiorità numerica.- Io preferisco fare un gol più degli altri che battere i record degli zeri gol subiti. Detto questo: gli infortuni stanno pesando parecchio, ma la rosa è incompleta. Non è possibile andare a giocare in trasferta contro Milan e Aston Villa con soli 15 giocatori e zero punte. Qualcosa è andato storto nelle valutazioni su Milik: a gennaio davanti servono rinforzi.