Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, lo storico ex bianconeroha detto la sua sulla nuova era dialla. "Cosa mi ha colpito di più? Le idee di gioco e la personalità con cui prende le decisioni", il suo pensiero. "Non fa sconti e non guarda in faccia a nessuno nelle scelte, tanto da far accomodare in panchina il capitano Danilo al debutto. Thiago pensa solo al bene della squadra, è stato poi bravo a farsi cambiare mezza squadra (ride, ndr). Ben 9 giocatori che avevasono stati mandati via: ergo Max non aveva una grande Juve…".