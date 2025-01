Catania-Juventus Next Gen LIVE



Le formazioni di Catania-Juventus Next Gen

VIttoria fondamentale della Juventus Next Gen sul campo del Catania: è 2-1 per i bianconeri al Massimino.94' - FINISCE QUI! La Juventus Next Gen espugna il Massimino: 2-1 con il Catania.92' - GOL DEL CATANIA. I siciliani accorciano all'ultimo minuto con Lunetta. 1-2.90' - 4 di recupero.87' -Faticanti per Guerra, che dalla destra serve Semedo. Dal limite dell'area, l'attaccante chiude perfettamente il sinistro sul secondo palo. 2-0 bianconero. E ora la vittoria è vicina.77' - Enorme pericolo per la Juve, con Daffara che salva il risultato con una parata su un tiro ravvicinato. Poi Lunetta calcia alto da pochi passi76' - Giallo per Quaini, per un fallo su Semedo. Ammonito anche Guerra per proteste: avrebbe voluto il rosso per l'avversario72' - Cambi per Brambilla: out Afena-Gyan, finora decisivo con il suo goal, dentro Semedo; esce anche Puczka, sostituito da Poli65' - Grande occasione per il Catania, con Inglese che colpisce la traversa con un bel diagonale. Sugli sviluppi dell'azione Lunetta non riesce a centrare la porta60' - Juve un po' schiacciata dal Catania, che spinge alla ricerca del pareggio46' - Si riparte dallo 0-1 firmato da Afena-Gyan.46' - Finisce qui il primo tempo. Catania-Juve Next Gen è 0-1 al 45esimo: decide la rete di Afena-Gyan.45' - 1 di recupero.42' -Numero di Guerra, che lancia Afena Gyan. Uno contro uno e portiere battuto sul primo palo. E' 1-0 per la Juve.38' - Daffara super protagonista: spiovente che trova Inglese in profondità, destro defilato, è bravo il portiere sul suo palo.35' - Ancora Raimo, stavolta defilato sulla destra. Il tocco di Daffara è decisivo.30' - Tripla occasione per la Juve. Prima con Guerra e poi con Afena-Gyan, ma Farroni fa due parate spettacolari da pochi metri.28' - Super chance per il Catania. Anastasio domina a sinistra, il pallone in mezzo trova Castellini: palla fuori di nulla.23' - Primo tentativo del Catania: la firma è di Raimo. Destro dal limite, fuori non di molto.3' - Occasione per la Juve! Grande azione, con passaggio alto in verticale: Guerra calcia ma trova una deviazione decisiva per il Catania.1' - Calcio d'inizio: Farroni, Castellini, Quaini, Gega, Raimo, De Rose, Carpani, Anastasio, Jimenez, Stoppa, Inglese. A disposizione: Butano, Allegra, Ierardi, Celli, Guglielmotti, Di Tacchio, Verna, Forti, Lunetta, Privitera, D’Andrea. Allenatore: Domenico Toscano: Daffara, Mulazzi, Scaglia F., Gil Puche, Comenencia, Palumbo, Faticanti, Owusu, Puczka, Afena Gyan, Guerra. A disposizione: Radu, Cat Berro, Poli, Citi, Turco, Peeters, Cudrig, Amaradio, Ledonne, Papadopoulos, Da Graca, Semedo. Allenatore: Massimiliano Brambilla