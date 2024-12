Lotito commenta la squalifica di Castellanos contro l'Inter

A margine dell'Assemblea elettiva della Lega Serie A, Claudiopresidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni e in particolare ha commentato la squalifica diper somma di ammonizione. L'attaccante salterà lo scontro diretto contro l'Inter, in programma nel prossimo turno di campionato. Lotito ha mandato una frecciatina per quanto successo."Arrabbiato per la squalifica di Castellanos? Lasciamo perdere, non si tratta di essere arrabbiato o meno. I fatti sono sotto gli occhi di tutti, fatevi una domanda e datevi una risposta“.