Le parole di Cassano su Vlahovic

Dopo il match con il Lipsia, Dusan Vlahovic ha certamente guadagnato fiducia grazie alle due reti messe a segno. Non tutti, però, sono dello stesso avviso, in particolare. L'ex attaccante di Inter e Milan ha nuovamente parlato del serbo a 'Viva el Futbol', il podcast con Lele Adani e Nicola Ventola. In particolare Cassano ha spiegato che ci sarebbe un attaccantecon cui la Juventus vincerebbe lo scudetto.'Può giocare in una squadra che vince tutto, o competere per vincere tutto, in Europa. Questo è come vedo io il calcio. Il Taty, che a me piace tanto perché sa giocare a calcio, è cattivo e sa fare gol, farebbe peggio di Vlahovic alla Juve? Per me è meglio di Vlahovic in certe situazioni. Con Castellanos la Juve può giocare'.