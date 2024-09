Nel corso dell'ultima puntata di 'Viva el Futbol', il podcast di Lele Adani,ha criticato la prima parte di campionato dellae di"Io ho troppo rispetto per i miei amici e per chi ci segue. Ho disintegrato Allegri perchè faceva schifo e continuo a pensarlo. Dopo sei partite devo dire la stessa cosa di Thiago. Ad oggi non ha fatto niente. Le prime partite era partita dietro la linea della palla e poi partiva in contropiede. Non mi convinceva e ho detto che non arrivava tra le prime quattro, ora è peggio. Thiago lo conosco e lo stimo, non è come Allegri che non è un allenatore. Oggi vedo la Juve dello scorso anno, ma schifo ha fatto negli ultimi tre anni e fino ad oggi in campionato fa ancora schifo. Stimo Thiago ma in campionato sta facendo schifo. Non mi convincono tante situazioni. Queste tante rotazioni fanno bene o no? Non lo so".