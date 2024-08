Con la prima giornata di campionato, è tornato il triocon la nuova trasmissione "Viva el futbol". Fin dalla prima puntata, il programma ha suscitato forti reazioni sul web, con opinioni che si sono diffuse rapidamente su Instagram, X, YouTube e Twitch. Tra queste, ha spiccato la previsione di Antonio Cassano, che ha escluso Milan enon solo dalla lotta per lo Scudetto 2024/2025, che l'Inter cercherà di difendere, ma anche dai primi quattro posti in classifica per la prossima stagione.CASSANO - "Scudetto? Adesso parlo e poi apriti cielo: dico Inter, Roma, Atalanta e Napoli. Io vado alla morte con le mie idee e dico Juventus e Milan fuori dalle prime quattro".