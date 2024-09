Antonioè intervenuto sul canale Twitch di Viva El Football come di consueto. Queste le sue parole su Davide Frattesi che è stato accostato anche alla Juventus nel corso delle passate settimane:"In Nazionale è in assoluto il migliore giocatore ma nel suo club non viene mai calcolato. Per me Frattesi è meglio di Barella: il ragazzo fa la doppia fase, si butta nello spazio, ha gol nelle gambe, recupera palla come sul gol di Kean. Non viene mai menzionato a caratteri cubitali ma merita la fiducia anche all’Inter oltre che in Nazionale".