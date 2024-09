durante la trasmissione "Viva el Futbol", ha criticato duramente, facendo un paragone anche con i goal segnati dal portoghese alla Juve e quelli di Immobile con la Lazio."Ronaldo è sempre stato un esterno sinistro, ma se lo metti tra gli attaccanti non sa giocare a calcio. Ho fatto 900! Adesso faccio 901! Non me ne frega una m... Fai pure 3000 goal, non me ne frega un c... Higuain, Aguero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic e Suarez sapevano giocare col compagno di reparto e con la squadra, sapevano fare tante cose. Il suo obiettivo qual è? Calciare in porta, di destro, di testa, di sinistro e fare goal, goal, goal"."Ha fatto 100 goal alla Juventus? Immobile ne ha fatti 200 in Italia in sette anni di Lazio".