Napoli-Juventus, il commento di Antonio Cassano

Antonioè intervenuto a Viva El Futbol su Twitch. Queste le sue parole sulla sfida tra Juventus e Napoli con un commento particolare sulla lotta Scudetto."Penso, e da quello che so, Conte ha ribaltato lo spogliatoio durante l’intervallo di Napoli-Juventus. Quando parla è credibile ed entra nella testa nei calciatori. Quest’anno sta facendo un lavoro stratosferico. Non so se il Napoli vincerà lo scudetto e compirà fino in fondo il miracolo. Ma l’Inter deve preoccuparsi seriamente".