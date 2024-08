Antonioha parlato della Juventus e della scelta di cedere Federico Chiesa confrontandolo con Nico Gonzalez. Ecco le sue parole a Viva El Futbol: ". La Juve, la società e Giuntoli si sono comportati in modo indegno nei suoi confronti. Devono venir fuori a dire perché lo vendono. Non posso pensare che a Thiago Motta non possa piacere Chiesa. È sempre stato uno che si è sacrificato, ha avuto cazzimma, carattere, un giocatore fortissimo. Comportamento indegno. Il giocatore italiano più forte non lo metti a non allenarsi con la squadra. C’è qualcosa che non sappiamo che devono dire".